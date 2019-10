Brak konkretów i słaba komunikacja. Coraz goręcej wokół Wojciechowskiego

"Kornel Morawiecki to był zdrajca", "PiS sfałszowało eurowybory". Haniebne słowa Wałęsy na...

– Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – te skandaliczne słowa o Kornelu Morawieckim padły z ust Lecha Wałęsy podczas...