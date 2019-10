LOT otwiera nowe połączenie do USA

San Francisco będzie 9. trasą polskiego przewoźnika do Stanów Zjednoczonych. Jak informuje spółka, loty do największego miasta w Północnej Kalifornii będą realizowane cztery razy w tygodniu Boeingami 787 Dreamliner. Trasa wynosząca ponad 10 tys. km potrwa około 12 godzin. Ma to być najszybsza trasa na tym odcinku z Europy Środkowo-Wschodniej – czytamy w tekście Marcina Makowskiego.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że podpisał dziś zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Od teraz dzieli nas już tylko kilka miesięcy, by móc odwiedzić Stany Zjednoczone bez wizy. Prezydent USA zgodził się na włączenie Polski do ruchu bezwizowego.

Kilka tygodni temu media informowały, że Polska spełniła wszystkie wymogi włączenia do programu Visa Waiver. Spadł bowiem wskaźnik odmów dot. wniosków o wydanie wizy – mamy ich teraz mniej, niż 3 proc. Teraz pozostają już do wdrożenia regulacje formalne i procedury.