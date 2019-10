"Odrzucamy koncepcję Polski jako półkolonialnego kraju taniej siły roboczej"

PiS chce i będzie uprawiać racjonalną politykę gospodarczą, chce uruchomić proces wzrostu płac w Polsce, do czego wykorzysta zarówno czynniki administracyjne, jak i ekonomiczne. Chcemy to połączyć w ten właśnie potężny mechanizm rozwoju – mówił w Rzeszowie lider Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazał, wzrost płacy minimalnej wywołuje wzrost innych płac, a z kolei wyższa cena pracy powoduje, że opłaca się to, co jest istotą rozwoju.

– Musimy doprowadzić do tego, żeby Polska gospodarka pod tym względem się rozwijała, bo to jest po prostu warunek naszego rozwoju w każdej sytuacji, a w szczególności wtedy, kiedy w Polsce już dzisiaj w bardzo wielu miejscach brak rąk do pracy – wskazywał szef partii rządzącej. Jego zdaniem ta machina rozwojowa musi być wsparta także na tym, co państwo musi robić w warunkach takich jak polskie, gdzie nie ma kapitału, aby podejmować ogromne inwestycje.

– Ci, którzy się temu przeciwstawiają, którzy przypisują nam jakieś tendencje socjalistyczne, czy choćby etatystyczne - czyli dążenie do upaństwowienia, chociaż niezwiązane z socjalizmem - to, proszę państwa, ludzie, którzy świadomie mówią nieprawdę albo po prostu nie wiedzą – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Rzeszowie.