Problemy z wypłatą 500 Plus w Warszawie? Rusza kontrola

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o problemach z wypłatą w Warszawie świadczeń z programu 500 plus. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa, że to wina rządu, ponieważ pieniądze na ten cel wpływają do miasta w ostatniej chwili. Zaprzeczyły temu instytucje rządowe.

– Wszystkie pieniądze, które są potrzebne na to, by 500 plus było w Warszawie wypłacane, zostały przekazane władzom miasta. Ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka – komentował sprawę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według Kaczyńskiego, Trzaskowski prowadzi "operację zmierzającą do niewypłacania 500 plus". – Chciałem te działania bardzo surowo potępić i jednocześnie wezwać prezydenta Trzaskowskiego do ich zaniechania – oświadczył.

Sprawę sprawdzi teraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Dzisiaj w ratuszu rusza kontrola ws. programu 500 Plus.

Jak podaje Radio ZET, wojewoda chce sprawdzić jak planowane są wydatki, jak realizowany jest ten program i czy sprawozdania prowadzone są rzetelnie.

Czytaj także:

Co opozycja zrobi z 500 Plus? Kandydat KO do Sejmu: Nie chcemy zmieniać, aczkolwiek...