Wałęsa nie odpuszcza ws. Morawieckiego. "Nie chciałem, ale zmusiliście mnie"

Skandaliczne słowa Lecha Wałęsy padły podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent w szokujących słowach wyraził się o bohaterze Solidarności Walczącej Kornelu Morawieckim, który dzień wcześniej został pochowany na Wojskowych Powązkach.

– Środek stanu wojennego, atakują nas ze wszystkich stron. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca! Myśmy to olali, bo wiedzieliśmy, że on sobie pokozaczy, on nic tam nie potrafi, olaliśmy go – mówił Wałęsa o Kornelu Morawieckim.

"Nie chciałem, ale zmusiliście mnie"

W związku z wypowiedzią na temat śp. Kornela Morawieckiego, na byłego prezydenta spadła fala krytyki, jednak Wałęsa tematu nie odpuszcza. Polityk na Twitterze odniósł się do słów krytyki pod swoim adresem i kontynuuje temat podjęty podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

„Rodacy Kochani. Po »Warszawskim« wystąpieniu. Myślenie ma przyszłość. Uwierzcie wreszcie, gdybym myślał i robił jak mi wtedy i dziś proponowano i udowadniano, naprawdę żylibyśmy dziś bez zmian z powojennym KOMUNISTYCZNYM PODZIAŁEM” (pisownia oryginalna) – tłumaczy Wałęsa na Twitterze.

W kolejnym wpisie były prezydent podkreśla, że zawsze „postępował po swojemu i tak będzie”. „Najwięksi politycy światowi i polscy z Ojcem Świętym i Prymasem Polski namawiali mnie podobnie jak Wy dziś. Musiałem nie posłuchać i teraz Was nie posłucham” (pisownia oryginalna) – dodaje Wałęsa.

W ostatnim wpisie polityk wraca do tematu śp. Kornela Morawieckiego.

„Wy chcecie wygrywać a ja aby rozwiązywać problemy. Nie chciałem, ale zmusiliście mnie: To sprawdźcie w pismach, dokumentach Morawieckiego oraz Solidarności Walczącej, zanim przygotowano i ogłoszono Teczki Kiszczaka. Już te właśnie teksty publikowano w tych gazetkach” (pisownia oryginalna) – podaje Wałęsa.

