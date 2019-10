"Pan mnie obraził". Lech Wałęsa pisze do premiera

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł.

– Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

"Ja bym mu wybaczył"

Wypowiedź Wałęsy skomentował w telewizji wPolsce premier Mateusz Morawiecki. – Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu – oświadczył szef rządu.

Morawiecki powiedział, że od wielu lat ma wyrobione zdanie o Wałęsie. – Ogromnie ubolewam, że na początku lat 90. nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa – stwierdził. – Myślę, że jako naród, ja na pewno, wybaczyłbym, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby się dużo lepiej potoczyć – dodał.

Odpowiedź Wałęsy

Na wywiad premiera dla wPolsce Wałęsa zareagował na Facebooku, pisząc, że Morawiecki go obraził. "Kto współpracował z SB może Pan i każdy osobiście sprawdzić BARDZO PROSTO" – napisał na swoim profilu były prezydent (pisownia oryginalna).

"W pismach Pańskiego Ojca z tamtego czasu solidarności walczącej publikowano materiały, te które dopiero teraz po latach ogłoszono jako znaleziska teczki Kiszczaka" – zwraca się do premiera Wałęsa.

Na koniec stwierdza, że Czesław Kiszczak "wcześniej podrzucał Morawieckiemu czy Morawiecki współpracował z Kiszczakiem". "Może chce Pan więcej dowodów" – czytamy na Facebooku Lecha Wałęsy.