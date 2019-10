PiS ogłasza "piątkę na 100 dni". Kaczyński: Zostaną albo uchwalone ustawy, albo wprowadzone nowe programy

– Chcieliśmy zapowiedzieć coś co odnosi się do wartości, którą wnieśliśmy do życia publicznego, tą wartością jest wiarygodność – zaczął wspólne wystąpienie prezes PiS.

– Zapowiedzieliśmy przed wyborami, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany i mówiliśmy co zrobimy w ciągu pierwszych 100 dni – tłumaczył Kaczyński.

"Piątka na 100 dni"

– W pierwszych 100 dniach zostaną albo uchwalone ustawy, albo wprowadzone nowe programy, działania rządowe – zapowiadał prezes partii (mówiąc o działaniach PiS, w sytuacji jeśli Prawo i Sprawiedliwość ponownie wygra wybory).

Kaczyński wśród wymienionych działań mówił m.in. o małym ZUS-ie dla przedsiębiorców, tzw. pakiecie kontrolnym dla osób po 40. roku życia, programie budowy 100 obwodnic i planach dot. wyrównania dopłat dla polskich rolników.

"Konkretne obietnice i działania"

– Konkretne obietnice i działania składają się na konkretne państwo – przekonywał występujący po prezesie PiS premier Morawiecki.

– Pokazaliśmy naszą skuteczność i pokażemy ją znowu, jeśli tylko wyborcy nam zaufają – tłumaczył szef rządu, prezentując nową "piątkę PiS".

