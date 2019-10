Pięć obietnic PiS na po wyborach. Morawiecki podał szczegóły

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawili w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej pięć propozycji, które zostaną wdrożone w ciągu stu dni drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy.

"Piątka PiS" na po wyborach wygląda następująco:

1. Mały ZUS dla firm

2. 13. emerytura w 2020 r. oraz 13. i 14. emerytura w 2021 r.

3. Pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40. rok życia

4. Program budowy 100 obwodnic miast

5. Plan wyrównania dopłat dla polskich rolników.

– Konkretne obietnice i działania składają się na konkretne państwo – przekonywał podczas konferencji Mateusz Morawiecki. – Pokazaliśmy naszą skuteczność i pokażemy ją w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach, jeżeli wyborcy nam zaufają – mówił premier.

Dodał, że to "pięć punktów, które są bardzo ważne dla mieszkańców całej Polski". – Niech to będzie nasze bardzo mocne zobowiązanie, a jednocześnie obietnica działań na kolejne miesiące, kwartały. Chcemy podkreślić, jak ważnym elementem jest wiarygodność. To, co obiecaliśmy, wykonaliśmy. Teraz również chcemy zawrzeć taki pakt z obywatelami – tłumaczył Morawiecki.

