Kłótnia w studiu Onetu. "To się panu podoba?"

Warszawski radny PiS Jacek Ozdoba był gościem Bartosza Węglarczyka w programie "Onet Opinie". W trakcie programu omawiano sprawę tzw. taśm Neumanna.

"To co pan robi to jest manipulacja"

Komentując aferę związaną z nagraniami ujawnionymi przez TVP Info, Ozdoba zauważył, że w serwisie Onet sprawa ta została opisana w stronniczy sposób. Polityk pokazał, że sprawę skomentował dwóch polityków związanych z Platformą, zabrakło jednak szerokiego opisu afery. – Jest komentarz Brejzy (Krzysztof Brejza, poseł KO – red.), jest Sienkiewicza (Bartłomiej Sienkiewicz, były polityk PO – red.), a gdzie są teksty? – pytał Ozdoba dziennikarza.

W odpowiedzi Bartosz Węglarczyk nie odniósł się jednak do braku tekstów na ten temat, ale stwierdził, że brak komentarzy ze strony polityków PiS, to wina biura prasowego partii, które blokuje wizyty przedstawicieli PiS w mediach.

– Pokazuje pan komentarze dwóch polityków opozycji, to ja panu powiem, że jest pan jedyną osobą (z PiS - red.), która przyszła do nas porozmawiać na ten temat, w ciągu ostatnich dwóch tygodni (…) to co pan robi to jest manipulacja – mówił Węglarczyk.

– Ale chodzi o dziennikarskie teksty, które był tworzone masowo w okresie kiedy był przeprowadzany pierwszy etap reformy sądownictwa i tam państwo bronili sądów, mówili jaki to zamach na niezawisłość, rozpisywali się (…) Onet zalewał informacjami jak to się w Polsce dzieje źle – tłumaczył dalej Ozdoba.

Polityk podkreślił następnie, że kiedy w mediach pojawia się na przykład temat tzw. taśm Neumanna, brakuje takiej intensywnej pracy dziennikarzy. – Gdzie są komentarze dziennikarzy, gdzie jest nagłówek Onetu mówiący o tym, że PO, właściwie lider PO, szef klubu, mówi na taśmach o strukturze mafijnej. "Jesteś z PO, nic się nie grozi, żadnego wyroku nie będzie" (to fragment nagranej wypowiedzi Neumanna – red.). To się panu podoba? – pytał Ozdoba.

