Kto zastąpi Neumanna na stanowisku szefa klubu PO-KO? Schetyna podał nazwisko

– [Sławomir Neumann] zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego i ta kwestia zamyka tę sprawę do końca kadencji. Uważam, że to jest standard. Życzyłbym sobie, żeby do dymisji podawali się politycy PiS-u, którzy są aferą dotykani, a nie szli na bezpłatny urlop, jak pan Banaś – stwierdził Grzegorz Schetyna na briefingu w Szczecinie.

Jak dodał szef Platformy, już niedługo zostanie podjęta decyzja, kto zastąpi Neumanna.

– Będziemy mieli posiedzenie Sejmu i posiedzenie klubu i Zarządu Krajowego we wtorek w przyszłym tygodniu. Będę rekomendował na to stanowisko szefa klubu pana posła Tomasza Siemoniaka – wskazał Grzegorz Schetyna.

