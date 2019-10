Wiadomo, kto wymyślił Wałęsę na konwencji KO. "Niech teraz wypijają to piwo"

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł. – Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

Grzegorz Schetyna tłumaczył na konferencji prasowej w poniedziałek, że wystąpienie Wałęsy trwało 15-20 minut, a fragment o Kornelu Morawieckim to "dosłownie kilka zdań". Przyjęcie wystąpienia prezydenta Lecha Wałęsy było zdystansowane, w porównaniu do innych relacji w sali Global Expo – mówił lider PO.

Teraz "Wirtualna Polska" informuje, że to Grzegorz Schetyna i jego najbliższe otoczenie zdecydowało o zaproszeniu na konwencję Koalicji Obywatelskiej Lecha Wałęsy. Politycy PO na konwencji mieli być przerażeni mową byłego prezydenta. Na czele z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Grzegorzem Schetyną i szefem sztabu Krzysztofem Brejzą.

– "Piąte piętro" (biuro PO na Wiejskiej, gdzie urzęduje lider PO ze współpracownikami - red.) decyduje o wszystkim. O tym, żeby zrezygnować z Borysa Budki w debacie w TVN, mimo że wypadł świetnie w TVP, też zdecydowali. Co w partii uznano za mega błąd – mówi jeden z rozmówców "WP". – To Grzegorz Schetyna jest odpowiedzialny za każdy ruch w tej kampanii. Nie szef sztabu, nie Małgosia jako kandydatka na premiera. Tylko Grzegorz – dodaje inny.