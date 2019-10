RMF FM: Zaskakujące doniesienia ws. Mariana Banasia. Ma on dostęp do informacji niejawnych od 2001 roku

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie prowadzi żadnego postępowania wyjaśniającego ws. certyfikatu dostępu do informacji niejawnych Mariana Banasia, szefa NIK - ustaliło RMF FM. Polityk posiada certyfikat dostępu od 2001 roku, co znaczy, że przez kilkanaście lat nie trafiono na informacje, które uniemożliwiłyby dopuszczenie Banasia do tajemnic najwyższej klauzuli.

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, przebywa na bezpłatnym urlopie. Polityk zdecydował się na to po materiale "Superwizjera" TVN na jego temat. Według autora reportażu, Bertolda Kittela, w kamienicy, której właścicielem był kiedyś Banaś, działał hotel z pokojami na godziny. Lokal odwiedził dziennikarz śledczy udający klienta. W środku zastał mężczyznę z krakowskiego półświatka. Ten, chcąc pozbyć się ciekawskiego reportera stwierdził, że "zadzwoni do Banasia". Zgodnie z programem "Superwizjera" w 2016 roku Banaś zadeklarował że sprzeda kamienicę. Nigdy do tej transakcji nie doszło, ale umowa przedwstępna została odnotowana w dokumentach sądowych. Kamienicę miał nabyć Dawid O., który prowadzi pensjonat w rzeczonym budynku. Banaś złożył pozew sądowy przeciwko stacji TVN i samemu dziennikarzowi. Twierdzi, że materiał narusza jego dobre imię. Z informacji, które uzyskało RMF FM, wynika, że poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do tajnych informacji Banaś ma od 2001 roku. Od tego czasu przechodził wiele postępowań, które sprawdzały, czy ten certyfikat może zostać mu przedłużony. Postępowanie takie prowadziła ABW w latach 2012-2013, gdy szefami Agencji byli Krzysztof Bondaryk i Dariusz Łuczak. Ostatnia kontrola natomiast miała miejsce 3 lata temu - pod koniec 2016 roku certyfikat przedłużyła Banasiowi ABW pod kierownictwem Piotra Pogonowskiego, który do dziś pozostaje jej szefem. Ustalenia dziennikarzy RMF FM świadczą o tym, iż przez te wszystkie lata nie było przesłanek, by uniemożliwić Banasiowi dostęp do tajemnic o najwyższej klauzuli.