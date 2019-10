Mazur: Opozycja ograniczyła rolę w Senacie do stania ze świeczkami pod sądami

Marcin Makowski: W Krakowie kampania wyborcza nie jest ani zbyt ambitna, ani zbyt dynamiczna. Niektórzy politycy robią wręcz mniej, niż można by było się po nich spodziewa. Z kolei o tobie od jednego z lokalnych działaczy PiS-u słyszałem, że jesteś aktywny, ale robisz kampanię na prezydenta miasta, a nie do Senatu.

Krzysztof Mazur, kandydat Zjednoczonej Prawicy do Senatu w Krakowie: Przez ostatni tydzień miałem okazję być na kilku spotkaniach z Małgorzatą Wassermann. Bardzo imponuje mi to, jak ze spraw lokalnych wyciąga wnioski systemowe. Wassermann potrafi po dwugodzinnym spotkaniu powiedzieć do kilku konkretnych osób z sali, że czeka w swoim biurze poselskim na dokumenty dotyczące problemów, które poruszali, żeby mogli je dalej wspólnie rozwiązać.

Jedno z takich spotkań odbyło się w Bieżanowie, gdzie okazało się, że ludzie regularnie są podtapiani. To był temat, który je zdominował. Żeby rozwiązać problem podtopień potrzebne jest wsparcie wielu instytucji na wszystkich szczeblach. Ludzi nie interesuje, w jaki sposób problem ma być rozwiązany. Oni po prostu chcą, żeby przy burzach nie byli podtapiani. Wassermann z pozycji posła odpowiedziała na ich problem tak, jak potrafiła. Chciałabym być podobnym senatorem. Chciałbym odpowiadać na realne problemy ludzi.

MM: Prowadzisz kampanię do Senatu, w której zrywasz ze wszystkimi schematami. Jednak sam mówisz, że ludzie pouczają cię, że Senat to izba refleksji, a nie rada dzielnicy. Co im odpowiadasz?

KM: Najpierw im mówię, żeby mi pokazali projekty senatorów z ostatnich czterech lat, które miały ten kaliber, o który się domagają. Niech Bogdan Klich, mój bezpośredni przeciwnik, pokaże mi ustrojowy pomysł, który w ciągu 8 lat, kiedy to zasiadał w senacie, wypracował. Nie ma takiego projektu. Izba refleksji to zwykle wytłumaczenie dla zajmowania się niczym. Wiadomo, że senator lokalnymi sprawami nie może się zajmować, ale, jak spytasz się, o ustrój, to zwykle słychać, że to wszystko wina PiS-u.

Taką narrację powiela też Klich. Opozycja ograniczyła rolę w senacie do stania ze świeczkami pod sądami. Efekt jest taki, że senat jest po nic. Ja chcę pokazać, że Senat może być po coś. Jeśli okaże się, że ta droga nie ma sensu, to z pełną odpowiedzialnością powiem – zlikwidujmy Senat. Lepiej nie mieć poczucia, że Senat to izba dla rozpoznawalnych polityków, którzy zostali odsunięci na boczny tor przez własne partie. Dokładnie tak stało się z Bogdanem Klichem. Klich nie sprawdził się jako minister obrony narodowej. W 2011 r. trzeba było coś z nim zrobi, więc zaproponowano mu kandydowanie do senatu, czyli bezpieczny sposób na odejście na emeryturę. On tam po prostu drugą kadencję już tkwi. Przez to, w wielu wypadkach, senat to nie izba refleksji, a przechowalnia dla polityków. Jeśli taki będzie dalszy wizerunek senatu, to trzeba go zlikwidować.

MM: Brzmisz jak rewolucjonista, ale czy sama struktura Senatu i jego codzienność nie sprawią, że twój zapał ostygnie?

KM: Popatrz na ustawę, w której są zapisane prawa każdego senatora. Z tego przede wszystkim chcę korzystać. Nie chcę rozsadzać instytucji od środka, najpierw chcę wykorzystać kompetencje, które daje mi ustawa. To kompetencje do pomagania ludziom na różnych szczeblach. Uprawienia, które posiada senat jako izba, to gra zespołowa. Tego nie neguję. Chcę uczestniczyć także w tej grze zespołowej. W ramach niej będę się starał, żeby ustawy przyjęte przez sejm, senat i prezydenta były jak najlepsze.

MM: Jesteś człowiekiem ze środowiska think-tanku, kimś, kto często recenzował krytycznie poczynania obecnego rządu, zachowywał niezależność intelektualną. Dzisiaj musisz grać w jednej, partyjnej drużynie. Nie boisz się, że pokazując bierność senatu, będziesz pokazywał również bierność senatorów z ramienia Zjednoczonej Prawicy? A wiesz jak takie szarżowanie się kończy.

KM: Przystąpiłem do obozu, który ma określoną tożsamość. Pokazywałam przed decyzją o starcie i pokazuję teraz, dlaczego wybieram ten obóz. To dla mnie naturalne, bo ta tożsamość jest mi bliska. Widzę, że mogę dołożyć do tego obozu swoją pozytywną cegłę. Widzę też, że obóz ten się zmienia na wielu płaszczyznach, także na płaszczyźnie generacyjnej. Malkontenci zapominają, że można to, co jest najciekawsze w polityce, że można współtworzyć przyszłość tego obozu. Kandydując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, akceptuję to, że gramy zespołowo. Jestem gotowy grać w tym zespole nawet na pozycji defensywnego pomocnika. <śmiech> Jednak będąc na tym boisku, dodajesz też coś wartościowego od siebie, zmieniasz oblicze tej drużyny. Zrobiłem spot, który według ludzi wybija się, jest inny. Zrobiłem spot, taki jaki chciałem. Nie tylko został on zaakceptowany przez pisowców, ale także wielu z nich uznało go za wartościowy materiał wyborczy. To pokazuje, że można grać w zespole, nie tracąc swojej indywidualności.

MM: Będę się upierać, że spot dobry, ale na prezydent miasta. Przyjąłeś formę, która działa na inny elektorat i inne wybory.

KM: Ja startuję na senatora z Krakowa. Chcę pokazać, że Kraków ma bardzo konkretne problemy do rozwiązani, tak jak podałem przykład powodzi w Bieżanowie. Mówię o rzeczach, które mają swój komponent samorządowy, ale maja też komponent centralny. Nie da się rozwiązać problemu lumpenturystki bez wsparcia centralnego, nie da się zbudować wesołej bez wsparcia centralnego, nie da się pracować nad standardami opieki okołoporodowej bez wsparcia centralnego, nie da się zmienić prawa tak, by móc podpisywać wnioski przez Internet, bez wsparcia centralnego. Kraków boryka się z realnymi problemami, ale one obnażają problemy systemowe. Chcę powiedzieć krakowianom, że rozumiem, że większość jest zwolennikami Platformy. To jednak pułapka fałszywej świadomości. Kulturowo krakowianom często jest blisko do PO. Nie należy jednak zapominać, że Platforma przez lata była obrócona plecami do Krakowa. Przecież kluczowym projektem PO było Euro 2012. Wtedy stworzono okazję na duże inwestycje w infrastrukturę. Kraków wtedy został spektakularnie pominięty, tylko dlatego że Donald Tusk i Grzegorz Schetyna go nie lubili. Ich stosunek do Krakowa zawsze była mieszanka kompleksów i pogardy.

MM: Grzegorz Schetyna był ostatnio w Krakowie. Powiedział, że Kraków nie może wyglądać jak kamienica Mariana Banasia wynajmowana na godziny, że nie można zrobić z Krakowa tego, co zrobili z nim ludzie z PiS-u. Jak odpowiadasz na takie zarzuty?

KM: To właśnie ta fałszywa świadomość. To wizja Schetyny, jak wygląda Kraków. Jak przez 8 lat inwestycje nie szły do Krakowa, chociaż to jedno z bardziej proplatformerskich miast, tak przez ostatnie 4 lata ruszyły wszystkie inwestycje, o których mówiono od lat. Zaczęto budowę S7 i północnej obwodnicy. Trwa remont kolei aglomeracyjnej i budowa linii „Podłęże – Piekiełko”, o której mówi się od zaborów! Właśnie otworzono Zakopiankę. Wykupiono Hotel Cracovia i kolekcję Czartoryskich. To szereg działań, które podjęto właśnie ze szczebla centralnego. Będąc w tej ekipie, mogę takie działania pilotować i takich spraw dla Krakowa załatwić więcej. Krakowianie, rozumiem, że kulturowo może być trudno zagłosować na osobę wspieraną przez PiS, ale spójrzcie na fakty. Kraków za Platformy był pomijany, a teraz wreszcie zostaje doinwestowany.

MM: Z czego to wynika, że Jacek Majchrowski, który teraz jest wspierany przez wszystkie środowiska opozycyjne, rządzi Krakowem dłużej niż Łokietek Polską? Ludzie są ślepi na te argumenty czy jednak są argumenty, o których nie mówisz – Centrum Kongresowe, Tauron Arena?

KM: Pokazuję to też w swoim filmie. Są obiekty, w które zainwestowano wcześniej, jednak inwestowano nie dzięki zasobom miasta. Ja mówię o czymś innym. O tym, że gdybyśmy w Krakowie mieli bardziej aktywnego prezydenta i lepszą współpracę władz miasta z Urzędem Marszałkowskim i na szczeblu centralnym, to takich inwestycji mogłoby być znacznie więcej. Kraków zostałby wypchnięty na szerokie wody. Dlaczego przeciwnicy PiS-u nie doceniają tych inwestycji? Narracja antypisowska jest oparta na prostej emocji związanej ze sporami kulturowymi. Jeśli ktoś stygmatyzuje wyborców PiS-u jako potomków chłopów pańszczyźnianych, to potem zamyka oczy na fakty. W spocie mówię wprost, że jestem gościem z PiS-u. Chcę nim przekazać prostą wiadomość - będąc w obozie Zjednoczonej Prawicy, można zrobić coś ciekawego dla miasta.

MM: Zapisałeś się do partii?

KM: Nie, nie zapisałem się.

MM: Dlaczego? Po wyborach?

KM: <śmiech> Póki co skupiam się na dobrym wyniku. Tak chciałem zrobić ten spot, żeby nie był kojarzony z prawicową agendą. Napisał o tym Łukasz Wantuch. W jego poście pojawiło się stwierdzenie, że spoty PiS-u są teraz bardziej nowoczesne niż spoty Platformy. Zerwanie ze stereotypem prawicowym – właśnie na tym mi zależało.

MM: Zmieńmy nieco temat. Do polityki wchodzisz z pewnym dorobkiem, ale oglądasz ją świeżym okiem. Z czym się borykasz?

KM: To trochę, jak pytać człowieka, który biegnie maraton, jak było na 20 kilometrze i czy buty go nie obcierają. Jestem na finiszu kampanii i chcę dobiec. Potem chwilę odsapnę i ci odpowiem. Na razie biegnę.

MM: Ale czy te buty nie obdzierały już przed startem?

KM: Nie widzę tego. Na razie widzę, że kampania jest odbierana pozytywnie.

MM: Wjeżdżając do Krakowa od strony Łagiewnik, widać wielki baner Jarosława Gowina, sporo jest też banerów twoich konkurentów. Czy świadomie stawiasz na inne formy, bo wolisz Internat? Czy to wynika z tego, że ktoś, kto buduje kapitał od 10, 20 lat, startuje z lepszego miejsca? Że kampania przez to nie jest równa?

KM: Świadomie postawiłem na brak dużych banerów. Zgłosił się do mnie pan, który udostępnił jeden baner za darmo. Dlatego wydrukowałem jeden baner i wiszę przy Zakopiance. Postawiłem na cube’y, bo jest to tańsze i na to było mnie stać. Wydało mi się też to ciekawe, żeby polityk nie patrzył na ciebie z oddali, z miejsca, w którym na co dzień reklamowana jest coca-cola. Chciałem, żeby polityk stał z tobą na przystanku, żeby był na twojej wysokości, żebyś mógł popatrzeć w oczy, a jak się z nim nie zgadzasz – dorysować mu wąsy. To dużo bardziej pasuje do mojej kampanii, w której mocno stawiam na bezpośredni kontakt. I to się sprawdza. Naśladownictwo jest najlepszym komplementem. Gdy stawiałem cube’y byłem jedyny, dzisiaj cube’y postawili także Federowicz, Raś, Kowal…

MM: Czy zostaniesz w Krakowie, jak wygrasz wybory?

KM: Oczywiście, bycie senatorem ma sens jedynie wtedy, gdy zabiegasz o sprawy lokalne. Dzielnicowy z Krakowa.

MM: Dzielnicowy do senatu, dobrze. <śmiech> Mówiłeś o zmianie pokoleniowej w polityce. Jesteś częścią tej zmiany, ale obok ciebie twarzami tej zmiany są Klaudia Jachira, Dariusz Matecki, youtuberzy, zwani też hejterami, osoby kontrowersyjne. Jesteś też ty. Także operujesz nowoczesnymi mediami społecznościowymi. Czy się w tym odnajdujesz, kiedy oni swoimi kontrowersyjnym przekazem zdobywają sto razy większą popularność?

KM: Myślę, że taki jest świat. Nie obrażam się o to, po prostu robię swoje. Jednym sposobem, żeby nie oddać pola Jachirze, jest dalsze działanie. Szarganie czyiś świętości, to nie jest mój styl. Być może wszyscy się oburzamy, a na końcu zagłosujemy na Jachirę. Ja przedstawiam pewną ofertę i czas pokaże, czy ludzie ją wybiorą. Jeśli przyszłość polityki to jachiryzacja, a dla ludzi z think tanków nie ma miejsca, to będzie to wybór ludzi. Mamy demokrację.

MM: Klub Jagielloński, z którym byłeś związany, wydał raport, w którym wystawia ocenę obecnemu rządowi. To 3 punkty na 5. Czy twoim zdaniem to nie jest ocena zbyt surowa?

KM: O ile uzasadnienie pisemne Klubu Jagiellońskiego jest bardzo ciekawe, polecam się z nim zapoznać, o tyle do metodologii wystawienia ocen podchodzę sceptycznie. Oceny są jednak z perspektywy dziennikarskiej najbardziej ciekawe.

MM: Gdybyś w przyszłości mógł zająć się jakąś działką, jakim obszarem chciałbyś się zająć pod kątem merytorycznym? Gdzie chciałbyś pomoc dobrej zmianie swoimi umiejętnościami?

KM: Nie mam resortu, do którego chciałbym pójść. Póki co skupiam się na konkretnym celu. Dziś chcę pokazać, że można wygrać senat dla PiS-u w bastionie Platformy. Co będzie po wyborach – to duża pokusa by dzielić skórę na niedźwiedziu. Nie chcę jej ulega

MM: Co ciebie zaskoczyło w prowadzeniu kampanii?

KM” Politykę w Polsce codziennie uprawia kilka tysięcy osób. Tworzą one zamknięty świat. My – politycy dziennikarze, eksperci, komentatorzy, zajmujemy się sobą. Polityka z perspektywy wyborców zajmuje się czymś zupełnie innym. My mówimy o tym, kto co powiedział, co napisał na Twittterze. Ludzi to nie interesuje. Dla nich ważne są codzienne problemy. Pokazało to spotkanie na Bieżanowie, na którym głównym tematem były podtopienia. Mówisz, że prowadzę kampanię w Internecie. Widzę po zasięgach, że ja tym poszerzam bańkę, ale jej nie przebijam. Wystawienie kilkudziesięciu cube’ów zwiększyło za to wyszukiwanie mojego nazwiska w Google kilkukrotnie. To pokazuje, że możesz mówić rzeczy niesamowicie ciekawe, mieć dobry program, występować w mediach lokalnych, prowadzić nowoczesną kampanię w Internecie, ale to nie dociera do ludzi. Robisz rzeczy prymitywne, stawiasz cube’y – to dociera. Dlatego politycy tyle inwestują w bilbordy. To się po prostu sprawdza. Inną sprawą jest zmiana algorytmów Facebooka, który w tej kampanii znacznie tnie zasięgi. Dziś mówienie o prostej kampanii w Internecie, którą można było łatwo manipulować, jest już przeszłością. Zmieniło się pole gry.

MM: Czy popełniłeś jakieś błędy w trakcie kampanii, z których teraz czerpiesz naukę? Ostatnio miałeś wpadkę z profesorem Hausnerem.

KM: Z profesorem Hausnerem zrobiłem wywiad już w trakcie kampanii. On doskonale wiedział, że wykorzystam go jeszcze przed wyborami. To miał być wywiad o Krakowie i o Wesołej. Inwestycja w Wesołą to jeden z moich postulatów. Ja nigdzie nie zasugerowałem, że profesor mnie popiera. Tylko ze względów stricte formalnych musiałem zaznaczyć, że rozmowa z profesorem to materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość, co oczywiście jest osobnym tematem. Wywiad nagrywany był z ręki moim telefonem, montaż był znikomy, więc komponent finansowy był niemal zerowy. To nie była rozmowa w wielkim studiu. Po prostu przy każdym materiale odnotowuje, że to KW PiS, żeby kampania była przejrzysta. Na to profesor Hausner, chociaż tak naprawdę jego otoczenie, bo on nie korzysta z mediów społecznościowych, wywołało burzę. Pokazuje to ogromną hipokryzję. Chcielibyśmy merytorycznej debaty ponad podziałami. To była taka debata. Ludzie, którzy są zatwardziali w swoich poglądach, robią wszystko, żeby nie zaburzyć obraz. Nagle się okazało, że gość z PiS-u chce rozmawiać z kimś, kto ma historię z SLD. To okazało się problemem, bo było dla nich nie do wyobrażenia. Ci, którzy głośno krzyczą, że mają dość wolny polsko-polskiej, sami ja nakręcają. Wszystkie akty, które przełamują podziały, są dla nich nie do zaakceptowania. W efekcie wywołano burzę, w konsekwencji której profesor Hausner wydał oświadczenie. Ze względu na to wyjaśniłem sprawę, usunąłem materiał. Sprawa została zamknięta. Czy to był błąd? To był błąd jedynie mojej naiwności, że nie doceniłem emocji, z którymi wiąże się kampania.

MM: Dzisiaj byś obstawiał, że zostaniesz senatorem? Są takie sondaże, które mówią, że wygrasz.

KM: Nie wierzę sondażom. Zwłaszcza takim, które są robione w małych okręgach na małej próbie. Jedyne, co mogę robić, to walczyć do końca, żeby wynik był jak najlepszy.