"Fakt": Słynny seksuolog zbada mordercę 10-letniej Kristiny z Mrowin

22-letniego Jakuba A., oskarżonego o bestialskie zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, bada cały zespół ekspertów i specjalistów m. in. z dziedziny psychiatrii. Jak ustalił "Fakt" do tego grona ma dołączyć znany seksuolog profesor Zbigniew Lew-Starowicz. To może oznaczać, że śledczy nadal nie mają całkowitej pewności, jakie naprawdę były motywy tej zbrodni.

Tym morderstwem żyła cała Polska. 13 czerwca 22-letni Jakub A. zabił 10-latkę, zadając jej ponad 30 ciosów nożem w szyję i klatkę piersiową. Później mężczyzna rozebrał dziewczynkę, chcąc upozorować zbrodnię z motywem seksualnym. Po zatrzymaniu przez policję sprawca przyznał, że był zadurzony w matce Kristiny, a dziecko stało mu na przeszkodzie w kontaktach z kobietą. Mimo to, zespół ekspertów z różnych dziedzin nadal pracuje nad sprawą Jakuba A. To oznacza, że nie ma pewności, że zabójstwo nie miało podłoża seksualnego. – Prokurator zasięgnął opinii 2 psychiatrów. W trakcie sprawy biegli poprosili o dołączenie do zespołu jeszcze psychologa i seksuologa, a także zasugerowali, żeby na biegłego seksuologa powołać prof. Lwa-Starowicza. Teraz czwórka specjalistów wyda jedną, kompleksową opinię – tłumaczy Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury w Świdnicy. Jeżeli prof. Lew-Starowicz stwierdzi, że zbrodnia miała jednak motyw seksualny, mogą zostać zmienione zarzuty. Teraz Jakub A. odpowiada za morderstwo i znieważenie zwłok.