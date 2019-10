Kaczyński zdradza, kto jest głównym autorem programu PiS

Pytany o to, czy to on jest głównym autorem programu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odparł: "Ja osobiście napisałem gdzieś ok. 20 proc. tego programu". Jak dodał, "główny autor i człowiek, którego zasługą jest ten program" to wicepremier Piotr Gliński.

W rozmowie z Dorotą Gawrylik prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował także słowa Grzegorza Schetyny, który podczas konwencji PO-KO zarzucił mu "oderwanie od rzeczywistości". – Z tej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że planem naszych oponentów, i trójgłowej koalicji, jest po prostu zabranie tych świadczeń [500 Plus - red.] – wskazał. Lider PO straszył także nadciągającym kryzysem, na który Polska ma być zupełnie nieprzygotowana. Kaczyński przyznał, że nic na kryzys nie zwiastuje, jednak zapewnił, że nasz kraj jest na niego przygotowany. – Nie wiem czy nadejdą gorsze czasy. Lepiej złego nie wywoływać. Natomiast jeżeli nadejdą, to jesteśmy przygotowani. Nasza polityka właśnie antycykliczna, prorozwojowa, oparta na popycie, ale także na wspieraniu przedsiębiorców, to jest polityka, która może doprowadzić do tego, że skutki kryzysu będą albo w ogóle wyeliminowane, albo bardzo niewielkie – powiedział były premier.

Jarosław Kaczyński przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym gwarantem, że zapoczątkowane przez PiS programy socjalne będą kontynuowane. – Chcemy podtrzymać naszą politykę społeczną. Ona wpisuje się w to wszystko, co ma doprowadzić do tego, by radykalne zaniedbania z ostatnich dziesięcioleci były powoli załatwiane – oświadczył.