"Kto się nadaje do Hollywood”. Szczere wyznanie Rosati

W rozmowie z „Faktem” przyznała, że widzi przed nią ogromne szanse na karierę międzynarodową.

– Julka ma bardzo silną i wyrobioną osobowość, co jest wielkim atutem w Hollywood. Tam ceni się takie osoby. Ludzie unikalni mają tam wielką szansę. Do tego Julka jest wyjątkowo utalentowana aktorsko i muzycznie, i jeszcze jest superlaską. W moich oczach ma dużą szansę, żeby podbić Hollywood – zachwala Weronika. Wielką szansę w Hollywood mają ludzie unikalni i utalentowani. To by tłumaczyło, dlaczego Weronika od lat nie może się w tym całym Hollywood przebić.