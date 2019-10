Córka Kornela Morawieckiego odpowiada Wałęsie. Padają mocne słowa

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł.

– Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

Do jego słów ustosunkowała się w rozmowie z "Super Expressem" córka Marszałka Seniora. – Wałęsa atakiem na mojego tatę sam sobie wystawia świadectwo – oceniła. – Zatracił wszelką miarę i sam powinien przyznać się do swojej przeszłości. Były prezydent nie oszuka prawdy. Bo to on porzucił wartości, zdradził ideały, zdradził przyjaciół, zdradził sprawę – podkreśliła Marta Morawiecka.

Wcześniej do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki.