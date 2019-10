Schetyna odpowiada PiS-owi. "To polityczna ściema"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawili w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej pięć propozycji, które zostaną wdrożone w ciągu stu dni drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy. Na kolejną "piątkę PiS" składają sie: Mały ZUS dla firm; 13. emerytura w 2020 r. oraz 13. i 14. emerytura w 2021 r.; pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40. rok życia' program budowy 100 obwodnic miast; plan wyrównania dopłat dla polskich rolników.

Do propozycji tych odniósł się dziś lider Platfomy Obywatelskiej. Podczas konferencji w Gnieźnie Grzegorz Schetyna stwierdził, że są one dowodem na brak wiarygodności programu Prawa i Sprawiedliwości. – Chodzi tylko o władzę, żeby wygrać, żeby obiecać i móc potem tłumaczyć się, dlaczego te rzeczy nie mogą być zrealizowane, bo nie będą zrealizowane. Dzisiaj bardzo twardo o tym mówię i twardo to pokazujemy. Nie ma szansy na to, żeby te obietnice, które są tak naprawdę polityczną ściemą i wprowadzaniem Polek i Polaków w błąd, nie będą zrealizowane – przekonywał.

Schetyna odniósł się do każdej z propozycji osobno. Mówiąc o dodatkowych emeryturach polityk wskazał, że „trzynastki” nie zostały nawet uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 rok, "a co dopiero mówić o 14. emeryturze".

– Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał realizować program badań profilaktycznych seniorów, ale nie znalazł akceptacji Ministerstwa Zdrowia – powiedział lider PO komentując propozycję pakietu zdrowotnego dla osób powyżej 40 roku życia.

Budowa 100 obwodnic miast? – PiS zatrzymał wszystkie inwestycje infrastrukturalne. Nie kończą projektów, które my zaczęliśmy. Często wykonawcy schodzą z niedokończonych odcinków dróg, bo zaczyna brakować pieniędzy. W tych obietnicach nie ma żadnej wiarygodności – mówił Schetyna.

Odnosząc się do obietnicy wyrównania dopłat dla rolników polityk podkreślił, że kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski "nigdy nie zająknął się, że dopłaty zostaną wyrównane do średniej europejskiej".