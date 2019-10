Premier: To najlepszy dowód że nasza polityka działa

Szef rządu bierze udział bierze udział w Kongresie 590. To unikatowe forum biznesowe poświęcone promocji polskich produktów i przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki o wyjątkowym charakterze tego spotkania. – Próbujemy znaleźc najlepsze ścieżki rozwoju dla polskiego biznesu, polskiej gospodarki – podkreślał. – Musimy odnaleźć się w gąszczu interesów oraz odpowiadać na potrzeby naszego społeczeństwa tak, by program gospodarczych zmian cieszył się zaufaniem społecznym. To niezbędny warunek realizacji długoterminowej wizji, jak Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dodawal.

Premier Morawiecki wskazywał na wymienone w tym planie pułapki: demograficzną, rozwoju zależnego, słabości instytucji, niskich marż i średniego rozwoju.

. – Pierwsza z nich - demograficzna - nie wiąże się wyłącznie z zainwestowaniem środków, ale też ze zmianami cywilizacyjnymi, dlatego postaraliśmy się zmienić tę politykę w sposób fundamentalny – zauwazył. – Rozszerzyliśmy program "Rodzina 500 Plus" na pierwsze dziecko. Zarejestrowaliśmy znaczący postęp i sukces, ale nadal chcemy działać, chcemy też sprostać wyzwaniom demograficznym w naszym kraju – mówił, dodając że w kolejnych latach każdy rząd, który będzie powinien postawić sobie takie zadanie, jaki obecny - przyciągać Polaków z emigracji do Polski. – To też łączenie rodzin, kapitał doświadczeń, kapitał finansowy, który chcemy przyciągać – wskazał. – Na spotkaniach z obywatelami słyszę historie, że wrócili z emigracji. To najlepszy dowód że nasza polityka działa. Odnosimy sukcesy dzięki polskim przedsiębiorcom i dzięki działaniom państwa polskiego, które promuje polski przemysł i polski eksport – przekonywał premier.

Morawiecki mówił też, że źródłem naszego sukcesu gospodarczego jest uszczelnianie systemu podatkowego.

– Rozłożony na wiele lat proces - polski model państwa dobrobytu - pozwala na wyższe wynagrodzenia, szybszy wzrost płacy minimalnej, ulgi dla mniejszych przedsiębiorców, niższy CIT, niższy ZUS – wskazywał szef rządu.

Premier wyraził przekonanie, że cały nasz system gospodarczy będzie tak skonstruowany regulacyjnie, finansowo, gospodarczo i społecznie, że będzie dobrze służył polskim przedsiębiorcom, polskim pracownikom na pożytek nam i przyszłym pokoleniom.