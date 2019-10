Kaczyński: Trójgłowa koalicja próbuje zwerbować Konfederację

– Jeśli chodzi o naszych konkurentów - PO-KO, z tych innych formacji, to w zasadzie trójgłowa jedna formacja - wszyscy opierają się na tym, że są antyPiS-em. Więcej do powiedzenia nie mają i próbują jeszcze zwerbować czwartą partię - Konfederację – mówił prezes PiS.

Kaczyński dodał, że jedynym co łączy tak różne podmioty jest to, że są przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. – Postawienie na Konfederację, by ta koalicja-partia była nie trójgłowa, ale czterogłowa, to też chyba zęby bolą, ale jednak stawiają. Czyli krótko mówiąc, odsunąć PiS od władzy i nic poza tym – ocenił lider Zjednoczonej Prawicy.

– Wybór polega na tym, czy realny program i wiarygodność, czy też antyPiS? Na tym się zaczyna i na tym się kończy – dodał Kaczyński.

"My potrafimy rządzić"

W swoim przemówieniu lider PiS podkreślał, że jego formacja jest pierwszym ugrupowaniem, które w historii III RP wywiązało się ze swoich zobowiązań. – To jest wielka wartość, nie dla naszej partii, ale dla demokracji – ocenił Kaczyński. Jego zdaniem pierwszy rząd PiS miał za mało czasu oraz zbyt trudne warunki, aby wdrożyć swój program w życie. Polityk ponadto przypomniał, że koalicjantem PiS-u był wówczas Roman Giertych. – Wiecie państwo, gdzie on w tej chwili jest i wtedy się powoli przenosił – mówił prezes PiS.

W dalszej części swojego wystąpienia Kaczyński podkreślał, że to jego formacja sprzeciwiła się "gigantycznej kradzieży", która trawiła Polskę.

– Wszystko było źle, z polskiego budżetu wypływały pieniądze, nie były rezerw. Jedyną rezerwą było dobre, fachowe rządzenie. To doceniają nawet ludzi, którzy są daleko od nas – agencje ratingowe. Tak, myśmy potrafili okiełznać tę gigantyczną kradzież w naszym kraju, potrafiliśmy zrealizować nasze obietnice i to wszystko w ramach ciągle zmniejszającego się deficytu. To naprawdę sztuka. To dowód na to, że my potrafimy rządzić, a oni nie – mówił prezes PiS.