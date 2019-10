Co czwarty Polak chce wyjechać za granicę za pracą. Najnowszy raport

Maja Ostaszewska: PiS najprawdopodobniej zabierze nam dostęp do internetu

Ludzie coraz bardziej zaczynają sobie uświadamiać, że jeżeli chcą mieć nawet wolny dostęp do internetu, do social mediów, to to jest też polityka. Kiedy PiS zacznie się rozpędzać, to najprawdopodobniej zabierze ten dostęp. Zabierze...