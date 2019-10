Celiński: Mieć pretensje do Wałęsy, że powiedział prawdę, to przesada

Andrzej Celiński postanowił stanąć w obronie byłego prezydenta. W jego ocenie, Wałęsa powiedział prawdę, nazywając Kornela Morawieckiego "zdrajcą".

"Mistyka śmierci zawsze ta sama. Kornel Morawiecki. Ale mieć pretensję do Wałęsy, że powiedział prawdę, to przesada. Morawiecki niczego nie rozumiał. Na szczęście był słaby" – stwierdził na Facebooku Celiński.

Później sam zaprzecza temu, co powiedział były prezydent. "Gdyby był mocny, to moja wiara, ale i wiedza, do niczego co zmieniło nie tylko Polskę ale i Europę na lepsze by nie doszło. Czy był zdrajcą? Nie był" – pisze dalej Celiński. Jego zdaniem Wałęsa użył po prostu "nieprecyzyjnego języka".

"Myli intencje, kasę ze skutkami" – pisze Celiński. "Morawiecki był niemądry. Jak pokazała historia" – dodaje.

Celiński przekonuje, że sam "ma obsesję na punkcie prawdy".

"Morawiecki w mojej optyce szkodził, choć nie interesownie. Z braku mądrości a nie z innych przyczyn. Inna rzecz, jak bardzo jego SW była inwigilowana" – stwierdza na koniec były polityk SLD.

