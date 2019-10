Bosak: PiS potrzebuje merytorycznej krytyki

– Płaca minimalna powinna rosnąć proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Nie da się podnosić wynagrodzeń w całej gospodarce stymulując to wyłącznie podnoszeniem płacy minimalnej. Widać wyraźnie, że rząd próbuje stworzyć takie wrażenie przed społeczeństwem. Jest to coś, o co my bywamy fałszywie oskarżani, czyli populizm – mówił Bosak podczas dzisiejszej debaty. Jego zdaniem propozycje Prawa i Sprawiedliwości jedynie spowodują rozrost szarej strefy.

Bosak stwierdził, że inwestycje w Polsce nie rosną, co było główne założenie Planu Morawieckiego, który "ze wstydem został schowany do szafy i nie jest realizowany". Polityk Konfederacji podkreślał, że przedsiębiorcy boją się inwestować, gdyż nie są pewni działań rządu.

– PiS potrzebuje merytorycznej krytyki. Nie atakuję bez powodu, podałem liczby, merytorycznie mówiąc o niezrealizowanym Planie Morawieckiego – podkreślał.

Bosak stwierdził, że poseł Horała podczas swoich wystąpień starał się "zgrywać wolnorynkowca", podczas gdy w rzeczywistości jego formacja podniosłą ponad 30 podatków w czasie swoich rządów. – Jesteście socjaldemokratami – podsumował.

"Polska gospodarka jest zestrojona z węglem"

W części poświęconej środowisku i energetyce, Bosak zwrócił uwagę, że obecne zanieczyszczone środowisko jest efektem zaniedbań wszystkich rządzących dotąd ekip - PSL, SLD, PO i PiS. Jego zdaniem żaden rząd zbyt wiele do tej pory nie zrobił dla ochrony środowiska. Co więcej konkurencyjne partie zapowiadające przejście do źródeł odnawialnych w ciągu kilkunastu lat nie informują o gigantycznych nakładach związanych z tymi przemianami.

– Prawda jest taka ze polska energetyka jest tak zestrojona, że większość energii przez najbliższych kilkadziesiąt lat będziemy wytwarzać z węgla. Polityka unijna jest tak skonstruowana, żeby zajechać polską energetykę – przekonywał.

Bosak przyznał, że należy rozważyć rozwijanie odnawialnych źródeł energii, ale podkreślił równocześnie, że Polska powinna zacząć myśleć o energii atomowej.

Czytaj także:

Horała: Odpowiedzcie sobie na jedno pytanie: czy żyje wam się lepiej?

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz podczas debaty w TVN: Postulujemy spełnienie obietnicy Beaty Szydło