Leszczyna: To jest ten moment, ta chwila. Odsuńmy złą władzę od władzy

"Rząd PiS-u wydłużył kolejki do specjalistów, jak żaden poprzedni"

Izabela Leszczyna zapewniała, że KO ma pomysł, jak poprawić sytuację w służbie zdrowia. – Rząd PiS-u wydłużył kolejki do specjalistów, jak żaden poprzedni. Koalicja Obywatelska wie, co trzeba zrobić żeby naprawić służbę zdrowia – chcemy europejskiej ochrona zdrowia. Wiemy, jak to się robi – zapewniała.

Opowiedziała się również za stworzeniem ponadpartyjnego porozumienia w kwestii służby zdrowia. – Wszyscy mówimy o tym samym, więc zróbmy coś naprawdę. Stwórzmy koalicyjny rząd i w centrum postawmy pacjenta – zwróciła się do pozostałych klubów opozycyjnych. Mówimy jasno i wyraźnie – wiemy jak to zrobić – zapewniła.

"To nie Jarosław Kaczyński ma dyktować, ile ma wynosić płaca minimalna"

Pytana o wysokość płacy minimalnej Izabela Leszczyna stwierdziła, że powinno ono stanowić 50 procent średniego wynagrodzenia. – Płaca minimalna nie może być kwestią przetargu polityków. To nie Jarosław Kaczyński ma wychodzić i dyktować, ile ma wynosić – oceniła.

Mówiła przy tym, że Prawo i Sprawiedliwość "wprowadziło prawie 40 nowych podatków". – Mówienie, że obniżacie podatki jest śmieszne. Nasz program to niższe podatki, wyższa płaca, obniżamy wszystkie składki i podatki do maksymalnie 30 procent – stwierdziła.

W kwestii finansowania metody in vitro przez państwo opowiedziała się zdecydowanie za takim rozwiązaniem, przypominając, że za rządów PO-PSL tak właśnie było.

– Rodziny potrzebują też żłobków i przedszkoli. Kobiety w Polsce chcą wychowywać dzieci, pracować i rozwijać się zawodowo. Czy wy w PiS-ie w ogóle słuchacie kobiet? – dodawała.

"Mamy ministrów niszczenia środowiska"

W kwestii walki ze smogiem Leszczyna oceniła, że PiS nie potrafi realizować programu Czyste Powietrze. – Kiedy oddawaliśmy rządy w Polsce odnawialne źródła energii stanowiły 14 proc., teraz jest to 11 proc. – mówiła. – Mamy ministrów niszczenia środowiska, a środki na wymianę pieców trafiły do Torunia – mówiła.

Jeśli chodzi o rezygnację z węgla, zdaniem Izabeli Leszczyny nie da się tego zrobić natychmiast, ale kopalnie powinny być stopniowo wygaszane. – W Polsce kończy się bezpieczne wydobywanie węgla. Trzeba przeprowadzić tę transformację. Nie wolno otwierać nowych kopalń, bo odpowiadamy za klimat, za ziemię – podkreślała.

– Należało przyjąć cele klimatyczne, po to żeby Unia Europejska mogła przyznać na transformację energetyki w Polsce ogromne pieniądze – dodawała.

"Uchwalimy akt odnowy demokracji"

Zdaniem Izabeli Leszczyny PiS nie przestrzega zasad praworządności. – Uchwalimy akt odnowy demokracji, przywrócimy zasadę, że każdy jest równy wobec prawa. Dzisiaj prawo nie obowiązuje prezesa Kaczyńskiego, nie obowiązuje niektórych ministrów, nie obowiązuje osób z drużyny PiS-u – oceniała. – To świat pisowskiej niepraworządności, my ją przywrócimy jednym aktem odnowy demokracji – zapowiadała.

"To jest ten moment, ta chwila"

– Wielu z was mówiło nam: dlaczego pozwalacie na to, co się dzieje w Polsce? Dzisiaj chce państwu powiedzieć – to jest ten moment, ta chwila. Nie ma skuteczniejszego sposobu usunięcia złej władzy od władzy, niż odsunąć ją w demokratycznych wyborach. Zaufajcie Koalicji Obywatelskiej, jesteśmy mądrzejsi i lepsi niż 10 lat temu – mówiła w podsumowaniu.