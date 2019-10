Prezydent odpowiada Tuskowi: Pan chyba dawno w Polsce nie był

W poniedziałek w Brukseli doszło do spotkania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po rozmowie z wicemarszałej Sejmu Tusk powiedział dziennikarzom, że decyzja o wystawieniu Kidawy-Błońskiej jako kandydatkę KO na premiera to "jedna z lepszych decyzji w ostatnich latach". Wieczorem tego dnia napisał na Twitterze: "Stawką tych wyborów jest to, czy nasze życie będzie ponure, pełne złości, a czasem nienawiści, czy będzie takie jak Pani Marszałek Kidawa-Błońska: normalne, pogodne, mądre i dobre".

We wtorek wieczorem na jego wpis odpowiedział prezydent Andrzej Duda. "Panie Przewodniczący, Pan chyba dawno w Polsce nie był. Proszę popatrzeć na tych Ludzi. Życzę spokojnego wieczoru" – napisał. Do swojego wpisu prezydent załączył zdjęcie ze spotkania z wyborcami.