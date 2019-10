Czarne chmury nad Neumannem. Ujawniono kolejne nagranie: Jak wygramy wybory, będzie dużo do dzielenia

Portal TVP Info i "Wiadomości" cytują wypowiedź byłego działacza PO z Tczewa, z której wynika, że Sławomir Neumann działając wbrew statutowi partii i demokratycznym zasadom – wywierał presję na tczewskich działaczach PO i zmuszał ich do wyboru Adama Korola na przewodniczącego ugrupowania w Tczewie. "Kartą przetargową miała być obietnica stanowisk po zwycięskich wyborach w tym mieście" – wskazano.

– I, k***a, będziemy my wskazywać wiceprezydenta, a nie tego, co Mirek (Pobłocki, prezydent Tczewa – red.) sobie chce. I o to chodzi, k***a, o to chodzi. Będziemy mieli, k***a, radnych w powiecie i my będziemy, k***a, w grze i możemy ustawić powiat. K***a, o to chodzi. Nie o to dzisiaj, kto gdzie będzie – mówi na ujwanionym nagraniu Sławomir Neumann. – Nie jest planem Adama (Korola – przyp. red.) siedzieć w Tczewie do końca życia – ma w d***e to. Mówię ci całkiem szczerze: tylko wygraj wybory i zostań szefem Platformy wtedy po Adamie – wtedy, bo on się wycofa – dodaje.

– Ja nie mam żadnych ambicji w Tczewie, ja jestem gdańszczaninem i jeżeli mam jakieś ambicje to ewentualnie z Gdańskiem – mówi Adam Korol. – Bo ja wiem, że Tczew nie zasłużył na Korola. Korol nie jest z Tczewa. Ja to wiem – wskazuje w innym fragmencie Neumann.

Z rozmowy ma wynikać, że kandydatura Adama Korola miała być "wyborczą sztuczką", "wabikiem na wyborców". Sam zainteresowany miałz kolei przekonywać, że jego kandydatura daje szanse na wygranie wyborów. To z kolei będzie wiązało się z dużą liczbą stanowisk do obsadzenia. – Musisz to zrozumieć, jak wygramy wybory samorządowe, to będzie dużo do dzielenia – to wszystko – mówi na nagraniach Adam Korol i pyta: "chodzi o to, żeby gdzieś tam na końcu ktoś został dyrektorem?”. – Nie oszukujmy się – o to chodzi, czy nie? – dopytywał. – No tak, chodzi o to, żeby mieć wpływ na miasto – odpowiedział anonimowy lokalny działacz PO.

