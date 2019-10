"Jeśli będziecie głosować na kandydatów Kukiza...". Schetyna ostrzega wyborców

– Jeśli Schetyna po przegranej w wyborach zrezygnuje z kierowania PO, to ja deklaruję że nigdy nie pójdę razem z PiS - zapowiedział niedawno Paweł Kukiz. Sam lider PO krytycznie ocenia te słowa.

– To mnie zmartwiło najbardziej, bo to by znaczyło, że Kukiz idzie z PiSem. To chce wszystkim powiedzieć, że jeśli będziecie głosować na kandydatów Kukiza, to znaczy, że będziecie z PiS-em po wyborach. Panu Czarzastemu przypomnę historię pani Magdaleny Ogórek i wszystkim, których chce wprowadzić do Sejmu, ich wszystkich przed taką drogą bym przestrzegał – mówił Schetyna w programie Polsat News.

"Trzeba się przygotowywać na trudne czasy"

Schetyna ocenił, że PiS wykorzystuje dobrą koniunkturę oraz pieniądze, które to PO zostawiła w budżecie. – Dorżnięcie samorządów i zabranie OFE to jest równoważenie budżetu? To jest polityka, w której wszystko się przerzuca na samorządy i sięga się do kieszeni obywateli zabierając OFE. Zabrano samorządom, obniżając procent PIT, zabrała je Zalewska, kiedy samorząd musiał ratować sytuację w szkołach. Przecież to jest klasyczna polityka PiS: najpierw coś obiecać, potem się wycofać z obietnic, a potem robić rzeczy, które są w stanie zaszkodzić – mówił polityk.

Schetyna podkreślił, że dobra koniunktura, na której bazował PiS, powoli mija i trzeba się "przygotowywać na trudne czasy".

– Gospodarka jest rozpędzona ale są pierwsze sygnały o recesji w Niemczech i trzeba szukać tego bufora na to uderzenie. Trzeba się przygotować na trudne czasy, bo po tłustych czasach przychodzą chude. Jak można tak dalej rozdawać? – podkreślił lider PO.