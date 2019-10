"Osoby starsze dla rozrywki chodzą do lekarza". Mucha przegrała proces

– Pani Joanna Mucha oficjalnie mówiła, że osoby starsze chodzą do lekarza dla rozrywki, a w stosunku do osób powyżej 80. roku życia niekiedy nie ma sensu tych osób leczyć. Czy to jest nadal aktualny pomysł na służbę zdrowia pani Joanny Muchy? – pytał rzecznik ministerstwa sprawiedliwości. Za słowa te posłanka PO postanowiła go pozwać w trybie wyborczym i... przegrała. Mucha przekonywała, że Jan Kanthak rozpowszechniał na jej temat nieprawdziwe informacje. Sąd jednak nie przychylił się do jej zdania.

"Sąd uznał, że przypomnienie przez uczestnika wypowiedzi Joanny Muchy z 2011 roku wraz z pytaniem czy jest nadal aktualny pomysł na służbę zdrowia Joanny Muchy nie stanowi nieprawdziwej informacji, lecz zachętę do podjęcia debaty publicznej" – orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Lublinie. Cytuje go portal wPolityce.pl.

Jak swoją porażkę skomentowała posłanka Platformy Obywatelskiej? Mucha odniosła się do sprawy na konferencji prasowej. Tłumaczyła, że Kanthak odwołał się do wypowiedzi, która nigdy z jej ust nie padła. – Przypomnę, że to był tekst źle przeze mnie zautoryzowany – dodała. Polityk przypomniała, że z wypowiedzi tej tłumaczyła się już w 2011 roku i wyraziła przekonanie, że rzecznik MS musiał znać te wyjaśnienia. – Jeśli tak, to zachował się w sposób, który można określić jednoznacznie: to jest po prostu brak przyzwoitości – dodała.

Joanna Mucha poinformowała, iż nie będzie się odwoływała od wyroku.

