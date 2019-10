Pawłowicz przestrzega przed głosowaniem na Konfederację. "Nie bądźcie samobójcami, bo stracicie wszystko"

Krystyna Pawłowicz prowadzi na Twitterze swoistą kampanię mobilizacyjną. Apeluje o udział w niedzielnych wyborach i przekonuje dlaczego należy poprzeć akurat Prawo i Sprawiedliwość.

"Nie ryzykujmy losem Polski i swych Rodzin! Tylko Prawo i Sprawiedliwość! Odrzucamy wszystkie antypolskie koalicje i grupy - proniemieckie i prorosyjskie. Obrońmy się przed nimi 13 X! OBROŃMY odzyskaną godność i uzyskane TYLKO dzięki PIS nasze prawa!" – nawołuje posłanka.

To jednak nie wszystko. Pawłowicz wskazuje także konkretnie na kogo nie powinno się oddać swojego głosu. "KAŻDY choćby pojedynczy głos na KONFEDERACJĘ to głos na CAŁĄ antyPL OPOZYCJĘ. To głos PRZECIW Polsce, przeciw kontynuacji reform PIS" – podkreśla i dodaje: "Różni wybrzydzacze, nie bądźcie samobójcami, bo stracicie wszystko! Głos do urny TYLKO na Listę nr 2 SONDAŻE nie wygrywają wyborów, IDZIEMY głosować".

"Przeciw PIS=PL jawnie są wszyscy: PO, lewacy, PSL i KUKIZ, ci od kur, krów, drzew, Biedronia, Rabieja, demoralizacji, SLD, od Biedronia, Rabieja i Konfederacja, która jest rosyjską tubą, a jej szef zsyłki na Sybir polskich patriotów traktuje jak „odpłatną pracę”..Drugi Mazguła..." – kontynuuje posłanka.