"Kobieta powinna się zabezpieczać". Osobliwy spot Konfederacji

Żona Janusza Korwin-Mikkego wystąpiła w najnowszym spocie Konfederacji. Kobieta zachęca do wzięcia udziału w wyborach

– Kiedy wychodzimy z domu, zamykamy drzwi na klucz, aby się zabezpieczyć przed kradzieżą. Kiedy idziemy do sklepu, zostawiamy rower na zewnątrz i przypinamy go, żeby nikt go nie ukradł. Natomiast kiedy znajdziemy się już w sklepie, jesteśmy narażeni na tzw. cichą kradzież, przed która nie jest tak łatwo się zabezpieczyć. Są to podatki ukryte w towarach. Jak można zabezpieczyć się przed taką kradzieżą? Tutaj klucze ani zapinka do roweru nic nie pomogą. Tutaj liczy się zdrowy rozsadek – podkreśla Dominika Korwin-Mikke w opublikowanym filmie.

W dalszej części nagrania żona lidera Konfederacji stwierdza, że w nowym Sejmie potrzebna będzie silna reprezentacja wolnościowców, którzy przeciwstawią się "socjalistom z PiS" oraz "komunistom z Razem".

Spot swojej żony udostępnił na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. "Kobieta powinna się zabezpieczać. Dominika Korwin-Mikke radzi" – napisał polityk pod nagraniem.