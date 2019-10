"Mam nadzieję, że będzie Pani miała odwagę...". Winnicki odpowiada Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz prowadzi na Twitterze swoistą kampanię mobilizacyjną. Apeluje o udział w niedzielnych wyborach i przekonuje dlaczego należy poprzeć akurat Prawo i Sprawiedliwość. "KAŻDY choćby pojedynczy głos na KONFEDERACJĘ to głos na CAŁĄ antyPL OPOZYCJĘ. To głos PRZECIW Polsce, przeciw kontynuacji reform PIS" – podkreśla i dodaje: "Różni wybrzydzacze, nie bądźcie samobójcami, bo stracicie wszystko! Głos do urny TYLKO na Listę nr 2 SONDAŻE nie wygrywają wyborów, IDZIEMY głosować" – napisała Pawłowicz na Twitterze i dodała: "Przeciw PIS=PL jawnie są wszyscy: PO, lewacy, PSL i KUKIZ, ci od kur, krów, drzew, Biedronia, Rabieja, demoralizacji, SLD, od Biedronia, Rabieja i Konfederacja, która jest rosyjską tubą, a jej szef zsyłki na Sybir polskich patriotów traktuje jak „odpłatną pracę”..Drugi Mazguła...".

Posłance Prawa i Sprawiedliwości postanowił odpowiedzieć jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość Robert Winnicki. "W przyszłym tygodniu ostatnie posiedzenie Sejmu. Mam nadzieję, że będzie Pani miała odwagę te kosmiczne brednie powtórzyć mi, wnukowi Sybiraków, prosto w oczy" – napisał prezes Ruchu Narodowego.

W odpowiedzi na te słowa Pawłowicz podkreśliła, że pisząc o zesłańcach syberyjskich zacytowała jedynie Janusza Korwin-Mikkego.

