"Grzesiek się troszeczkę pogubił". Czarzasty apeluje do Schetyny: To nie ma sensu

Włodzimierz Czarzasty ocenił na antenie Radia Plus, że lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna "pogubił się troszeczkę". W związku z tym postanowił zwrócić się do niego z pewną prośbą. – Grzesiu, nie atakuj nas. To nie ma sensu – powiedział przewodniczący SLD. – Jest PiS, mamy jednego wroga, mamy jednego przeciwnika wspólnego, z którym walczymy – podkreślił.

Szef SLD przypomniał, że już raz Schetyna wyjmował jego partii ludzi z listy. – Opowiadaliście przez miesiąc czy dwa: „nie głosujcie na PSL i na Lewicę, bo głos będzie stracony”. Dzisiaj do tej narracji rozpaczliwie wracacie. To znaczy młodzież mówi: zwieracze puściły – dodał.

