Nieznane oblicze Dworczyka. Zaskakujący spot szefa Kancelarii Premiera

W kampanii wyborczej obserwujemy różne spoty. Tuż przed finiszem swój wyborczy spot zaprezentował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. – Ostatnio niektórzy nerwowi politycy i dziennikarze mówią, że jestem spadochroniarzem. I wiecie co? Mają racje. Ale to ja przez ostatnie cztery lata zabiegałem o nowe środki na obiekty sportowe, na remonty dolnośląskich zabytków i co najważniejsze – na infrastrukturę drogową – mówi Dworczyk.







Spot Dworczyka spotkał się z dobrym przyjęciem dziennikarzy:



















Czytaj także:

"Kobieta powinna się zabezpieczać". Osobliwy spot Konfederacji