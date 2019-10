Wybory: Andrzej Duda wraca do wydarzeń sprzed 2015 r.

Na prośbę prezydenta spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, by uczcić pamięć zmarłego dziś prof. Jana Szyszko z PiS, dwóch saperów, którzy zginęli we wtorek w Kuźni Raciborskiej oraz pochowanego w minionym tygodniu marszałka seniora Kornela Morawieckiego.

– Mam nadzieję, że będziemy mieli Polskę, która nikogo nie pozostawi samego: czy to w nieszczęściu w kraju, czy za jego granicami – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent zaapelował o udział w głosowaniu 13 października. – Nie zapomnijcie pójść w niedzielę na wybory. Niech nikt nie zostaje w domu i nie mówi, że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy decyzje o Polsce podejmowali świadomie – podkreślił.

W ocenie Andrzeja Dudy do 2015 r. 50 mld złotych z podatków było "kradzione", natomiast dzisiaj "dzięki kilku działaniom legislacyjnym ogromna część pieniędzy, które były dawniej rozkradane trafia do budżetu".

– To są pieniądze uczciwie zapłacone i uczciwie rozdane. To jest właśnie nowoczesny ustrój. Takie rozwiązania są we wszystkich nowoczesnych państwach na Zachodzie Europy – przekonywał prezydent, dodając, że tam wspiera się rodzinę.