Morawiecki: Polska wieś to polska racja stanu

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił podczas spotkania w Kielcach, gdzie mówił m.in. o sprawach polskiej wsi.

– Polskie rolnictwo to szansa dla Polski. Chcemy dbać o wszystkich rolników (…) Chcemy, aby polscy rolnicy mogli konkurować z rolnikami z całej Europy – przekonywał Morawiecki. – Polskie rolnictwo i polska wieś, to polska racja stanu – dodał polityk.

Szef rządu odniósł się także do wyboru Janusz Wojciechowski na komisarza UE ds. rolnictwa.

– W UE wiele polityk jest rozwiniętych w postaci wizji, strategii. Tak jest z polityką klimatyczną, energetyką, państwem cyfrowym. Jednak rolnictwo nie ma takiej strategii, dlatego jednym z pierwszych zadań naszego komisarza ds. rolnictwa, który będzie dbał, by rolnictwo polskie i unijne się rozwijało, będzie zbudowanie długofalowej wizji, która będzie odpowiadała naszym potrzebom społecznym, naszym szansom. To, że za to zadanie będzie odpowiedzialny Polak, powoduje, że jestem pełen optymizmu – mówił Morawiecki.