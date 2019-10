"Otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii". Orlen podbija Niemcy

Polski koncern paliwowy PKN Orlen na niemieckim rynku radzi sobie świetnie. Spółka z grupy, Orlen Deutschland, jest już obecna we wszystkich landach Niemiec.

"Otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii! Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako 7. sieć stacji paliw" – napisał na Twitterze szef Orlenu.

Nowa stacja rozpoczęła działalność w Monachium. Otwarcie filii zapowiedział prezes Orlen Deutschland Waldemar Bogusch podczas Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem.

