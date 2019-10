"Nie czuję się mniej wolna niż 25 lat temu". Zandberg próbował sprowokować Gawryluk

– Niech PiS nie popłakuje, że jest krytykowany przez opozycję, od 4 lat ma pełnię władzy, to naturalne. Ponosi też odpowiedzialność za to, co schrzanił. Schrzanił Mieszkanie Plus, sytuację w służbie zdrowia. Instytucjonalnie budżetówka ledwo dyszy. to są rzeczy, które trzeba naprawić. PiS zrobił 500 Plus, czyli transfer społeczny. Chwała im za to. Ale nowoczesne państwo dobrobytu to nie tylko wsparcie finansowe, a też państwo, na które można liczyć – mówił Adrian Zandberg.

Nagle zwrócił się do dziennikarki: – A pani, pani redaktor, uważa że Prawo i Sprawiedliwość jest siłą, która jest szermierzem wolności? – Moje zdanie w ogóle nie ma znaczenia, bo nie kandyduję – odparła Dorota Gawryluk. – Tu się nie zgodzę. Myślę, że media i dziennikarze mają prawo do swojego zdania – stwierdził lider Razem. Dziennikarka powiedziała: – Czujemy się wolni. Pracuję w zawodzie od ponad 25 lat i nie czuję się mniej wolna, niż 25 lat temu.