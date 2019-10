Czarzasty do Kosiniaka-Kamysza: Czy lubisz mnie Władysławie?

Liderzy i przedstawiciele pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych – Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Jacek Sasin (PiS), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Tomasz Siemoniak (PO-KO), Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – spotkali się w studiu radia RMF FM. Politycy dyskutowali o służbie zdrowia, edukacji, związkach partnerskich oraz polityce zagranicznej.

W pewnym momencie debaty, lider SLD Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do Władysława Kosiniaka-Kamysza: „Walczymy chyba obydwaj o to, aby w Polsce przewietrzyć smog polityczny, który jest duopolem, PO-PiS-em. Podziwiam waszą walkę w tej sprawie. Staram się również pokazywać nasze poglądy i chciałem się zapytać czy lubisz mnie Władysławie w związku z tym?”.

– Sympatia jest moja do ciebie drogi panie Włodzimierzu, z uwagi nie tylko na Twój sposób wyrażania się, ale z uwagi na to, że w istocie razem staramy się, żeby nie było mniejszego zła, ale żeby było większe dobro i to się udało w tej kampanii – stwierdził w odpowiedzi śmiejąc się Kosiniak-Kamysz.

– Jest kilka komitetów wyborczych, na prawicy jest wybór pomiędzy PiS-em a Konfederacją, na lewicy jesteście wy, ale aspiruje do tego miana też Platforma. My jesteśmy w centrum. Jest dzisiaj prawdziwy wybór i moim zdaniem są to jedyne wybory, w których Polacy wybiorą większe dobro, a nie mniejsze zło – dodał polityk.

– Bardzo mi się podoba to co powiedziałeś, z jedną uwagą. Platforma aspiruje zawsze na miesiąc, albo na tydzień, albo na trzy dni przed wyborami do partii lewicowej. Bo jak zwykle kiedy spadają im notowania, to szukają elektoratu w lewicy. Ale myślę, że w tej chwili, Polacy nie dadzą się nabrać – odpowiedzial liderowi PSL Włodzimierz Czarzasty.