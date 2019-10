Nie żyje prof. Szyszko. Co z głosami oddanymi na polityka?

Prof. Jan Szyszko zmarł wczoraj rano. Informację o śmierci byłego ministra środowiska podał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.CZYTAJ WIĘCEJ

Polityk miał startować w niedzielnych wyborach do Sejmu, z czwartego miejsca na liście w okręgu podwarszawskim. Wczoraj w związku ze śmiercią kandydata zebrała się okręgowa komisja wyborcza, by ocenić, czy uda się wydrukować nowe karty do głosowania, już bez nazwiska zmarłego Jana Szyszki.

Późnym wieczorem komisja podała, że karty do głosowania w okręgu nr 20, z którego miał startować do Sejmu polityk, nie będą ponownie drukowane, a głosy oddane na polityka będą ważne.

– Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, jeżeli karty zostały już wydrukowane i nie ma możliwości wydrukowania ich na nowo, to pozostawia się je bez zmian. Okręgowa komisja wyborcza podaje wtedy do publicznej wiadomości informację o skreśleniu z listy kandydata. Informuje także o tym, jaki głos będzie ważny. W formie obwieszczenia takie informacje wywiesza się w lokalach wyborczych – tłumaczył wczoraj w rozmowie z Wirtualną Polską Wojciech Dąbrówka z Krajowego Biura Wyborczego.

I dodaje: – Jeżeli ktoś zagłosuje na skreślonego kandydata, to głos uznaje się za ważny i oddany na listę, z której miał startować. Jeśli ktoś zagłosuje na skreślonego kandydata oraz na drugą osobę, to głos liczy się dla drugiego kandydata.

"Kochał Polskę", "pasjonat przyrody"

Jan Szyszło urodził się 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie. Był absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na uczelni tej uzyskał później stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1997–1999 był ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Ministrem środowiska był także w latach 2005–2007 w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Funkcję tę pełnił również w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Na Twitterze prof. Szyszkę wczoraj żegnali politycy i dziennikarze.