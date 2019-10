RPO upomina się o dostępność lokali wyborczych dla niepełnosprawnych

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu 13 października 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. To kwestia niezmiernie istotna w obliczu zbliżających się wyborów – czytamy na stronie RPO.

Jak podaje biuro Rzecznika, w tym roku, bezpośrednio przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzano w 26 miejscowościach wizytacje 137 lokali obwodowych komisji wyborczych, które mają status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w 103 lokalach (75% wizytowanych). Najczęściej występującymi uchybieniami były: brak oznakowania krawędzi stopni schodów, brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania, niedostosowane miejsca zapewniające tajność głosowania, brak oznakowania przegród szklanych w lokalu, niewłaściwe rozmieszczenie informacji i obwieszczeń PKW i zbyt wysokie progi drzwi wejściowych.

Rzecznik podkreślił również kwestię organizowania przez władze samorządowe dowozu wyborców z niepełnosprawnościami i w zaawansowanym wieku do lokali wyborczych – czytamy na stronie RPO.

Czytaj także:

Rząd PO z Konfederacją? Neumann: Można sobie wyobrazić...Czytaj także:

Hartwich: Ktoś złożył donos, że źle zajmuję się Jakubem