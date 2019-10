"Tych słów nikt się nie spodziewał". Niesiołowski o prof. Szyszko

Jan Szyszko zmarł nagle w wieku 75 lat. Informację o jego śmierci przekazał wczoraj na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Bardzo smutna, niespodziewana wiadomość. Dziś przed południem odszedł Pan Prof. Jan Szyszko. Naukowiec i polityk ale przede wszystkim dobry i życzliwy Człowiek, pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem. Fiat Voluntas Tua... RiP" – poinformował.

Zmarłego wspomina w rozmowie z "Super Expressem" poseł PSL-UED Stefan Niesiołowski. Choć politycznie dzieliło ich niemal wszystko, poseł w bardzo ciepłych słowach mówi o byłym ministrze środowiska. – Nie chcę komentować jego politycznej aktywności. Natomiast jako entomologa oceniam go bardzo wysoko. Był rzetelnym specjalistą od chrząszczył biegaczy, pamiętam, że robił ich piękne rysunki. Obaj byliśmy chyba jedynymi zawodowymi entomologami w historii Sejmu – podkreśla.

– To zaskoczenie i wielki żal – mówi Niesiołowski o nagłej śmierci prof. Szyszko. Jak dodaje, mogli spierać się na gruncie polityki, jednak bardzo cenił jego wiedzę. – W swoich wypowiedziach o chrząszczach był rzetelny, to co pisał było solidnie udokumentowane. Wyrażam ogromny żal dla rodziny, to stało się tak nagle. Potwierdza to również jak kruche jest nasze życie, jak nasze spory i kłótnie są nic nie warte w gruncie rzeczy – mówi.

