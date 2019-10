"Słowa Neumanna są szokujące". Chodzi o Konfederację

Neumann mówił w studiu Polsat News o możliwych koalicjach, jakie Platforma i Koalicja Obywatelska mogłaby zawiązać, w celu "ratowania Polski przed PiS-em".

– Czy Platforma byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją? – zapytał polityka dziennikarz Bogdan Rymanowski.

– Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci – stwierdził w odpowiedzi Neumann.

"Szokujące"

Swojego oburzenia postawą Neumanna nie kryje wicepremier Sasin.

– To co mówi pan Neumann jest szokujące. Konfederacja jest ugrupowaniem skrajnie prorosyjskim. Janusz Korwin-Mikke proponuje sojusz z Rosją, jako alternatywę dla sojuszu z USA i sojuszu z Zachodem – mówił polityk w radiowej Jedynce.

Wicepremier nie ukrywa, że ocenia ten pomysł za absurdalny. – Nie wiem do czego miałoby to doprowadzić. Do tego, by polscy żołnierze walczyli ramię w ramię z Rosjanami w Donbasie? – pytał Sasin.

Polityk PiS ponadto ocenił, że cała sprawa świadczy to o tym, że wszystkie siły opozycyjne chcą jedynie zbudować wielki blok antypisu.

– To tylko potwierdza, że mamy do czynienia z jednym, wielkim blokiem antyPiS-u, który w tych wyborach stanął w szranki z PiS-em. (…) Różnice są pozorne – ocenił wicepremier.