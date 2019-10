"Nie wiem co Sławek Neumann miał na myśli". Kierwińskiego zapytano o Konfederację

Neumann mówił w studiu Polsat News o możliwych koalicjach, jakie Platforma i Koalicja Obywatelska mogłaby zawiązać, w celu "ratowania Polski przed PiS-em".

– Czy Platforma byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją? – zapytał polityka dziennikarz Bogdan Rymanowski.

– Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci – stwierdził w odpowiedzi Neumann.

Kierwiński się dystansuje

Sceptycznie do tych zapowiedzi odniósł się inny polityk PO Marcin Kierwiński. –Nie wyobrażam sobie takiej koalicji z Konfederacją. Nie wiem co Sławek Neumann miał na myśli– stwierdził wprost w Radiu Plus.

– My wiemy, z kim potencjalnie chcemy budować koalicję po wyborach. To są siły opozycyjne, które dziś zgrupowane są w trzech podstawowych blokach. My jako Platforma Obywatelska– mówił poseł.

Kierwiński dodał, że naturalnymi partnerami dla jego partii jest PSL-Koalicja Polska oraz Lewica. – To są siły, z którymi możemy rozmawiać o przyszłym rządzie, jeżeli oczywiście wyborcy zaufają nam i dadzą nam mandat do tego, aby sprawować rządy – zaznaczył.

Zdaniem Kierwińskiego Konfederacja znajduje się "na prawo" od PiS, a on sam nie wyobraża sobie koalicji z takim ugrupowaniem.