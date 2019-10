Winnicki odpowiada Neumannowi: Niech szuka kolegów w Tczewie

"Pan Neumann niech szuka kolegów w Tczewie, w Konfederacji ich nie znajdzie. Nie będziemy budować koalicji z patologiami III RP" – napisał na Twitterze prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.‬

To odpowiedź na słowa byłego już szefa klubu PO-KO, który odniósł się do ewentualnej współpracy z Konfederacją Wolność Niepodległość po wyborach. Zapytany przez dziennikarza, czy PO byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją, odparł: " Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci".

