"Kabaret", "co to ma być?", "manipulacja". Komentarze po nowym spocie Iustitii

"Skoro sedziowie sa nieuczciwi, może niech sądzą politycy?" – pytają ironicznie autorzy filmu. Na spocie stowarzyszenia zaprezentowano scenkę, gdzie sędzia-polityk uniewinnia kibola, który ukradł sąsiadom telewizor.

– Oskarżony to wielki patriota, śpiewa wulgarne przyśpiewki pod adresem cudzoziemskich kibiców, a na piersi ma wytatułowanego naszego białego polskiego orła – mówi na nagraniu adwokat oskarżonego, a następnie dodaje, że kibol co prawda ukradł telewizor, ale zrobił to, żeby oglądać mecze polskiej reprezentacji. – Podobnież poprzedni właściciele oglądali na tym telewizorze niemieckie wiadomości – dodaje adwokat.

Sędzia-polityk na filmie w odpowiedzi ogłasza, że oskarżony jest niewinny i może sobie zatrzymać telewizor.

Film wywołał falę komentarzy. Wiele osób zarzucało stowarzyszeniu Iustitia, że film jest nierzetelny, tendencyjny oraz jedynie wpływa negatywnie na to jak środowisko sędziowskie jest odbierane przez społeczeństwo.



"Ten spot tak ocieka polityką i nieuczciwą manipulacją, że szkoda komentować. Jednak wystawia Iustitii świadectwo, iż świadomie uczestniczy w kampanii wyborczej dowodząc, że liderzy tego środowiska minęli się z powołaniem i za nic mają zasadę apolityczności" – napisał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Sędziowie z Iustitia pogrążają środowisko Kabaret, wyśmianie uczuć patriotycznych i symboli narodowych, a przy okazji żarcik z radców prawnych jako obrońców" – ocenił z kolei Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

