Prof. Szymanowski: W tej książce dobrze uchwycono filozofię polityki, której hołduje PiS

DoRzeczy.pl: Skąd wziął się pomysł na tytuł książki – „reformy dobrej zmiany”?

Prof. Maciej Szymanowski: Książka mówi o tym w jakich okolicznościach i w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, jaki był program tej partii i jak jest realizowany w rożnych dziedzinach. Mowa między innymi o programach społecznych i polityce zagranicznej – autor opisuje to, co udało się już zrealizować i programy, nad którymi władza wciąż pracuje.

W książce celowo pomięto jednak ostatnie miesiące, okres kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnymi. Skupiono się na pokazaniu 3,5 roku, które pełne były bardzo intensywnych zmian w różnych dziedzinach i które my nazywany potocznie „dobrą zmianą”.

A skąd inicjatywa, aby taka książka powstała? I czego możemy się z niej dowiedzieć o polskie polityce?

Pomysł zrodził kilka lat temu. Kiedy rząd Viktora Orbána był bardzo mocno atakowany, tego rodzaju książkę, o tym co naprawdę dzieje się na Węgrzech, wydała węgierska ambasada. My tylko wprowadziliśmy pewną modyfikację – chodzi o to, że książka nie ma wielu, tylko jednego autora. Wydaje nam się, że to sprzyja spójności przekazu.

„Reformy »Dobrej Zmiany« w Polsce 2015-2019" to okazja do pokazania tego co działo się w naszym kraju w ostatnich latach, ale przed wszystkim pokazania pewnej filozofii myślenia. W prostym przekazie, który podają agencje prasowe czy w wywiadach, tego nie znajdziemy. Media opisują konkretne sprawy – tu i teraz. Rzadko mowa jest o tym dlaczego coś się wydarzało, jakie to ma umocowanie w wydarzeniach z przeszłości i w jakim kierunku idzie władza. W tej książce jest natomiast, mam taką nadzieję, dobrze uchwycona pewna filozofia polityki, której hołduje PiS, a która w bieżących relacjach, informacjach o wzroście gospodarczym czy stopie bezrobocia, gdzieś nam umyka.

Pomysł napisania książki został więc zaczerpnięty z projektu węgierskiej ambasady, a czy sama książka ujawnia jakieś podobieństwa pomiędzy sytuacją w Polsce i na Węgrzech?

Oczywiście i to w wielu miejscach! Dzięki autorowi Łukaszowi Kobeszko, w książce pokazano te podobieństwa chociażby w zakresie polityki prorodzinnej czy stosunku do kwestii migracji nie-Europejczyków do Europy. Tym bardziej wydaje mi się, że ta książka będzie chętnie czytana na Węgrzech i być może pozwoli Węgrom, przez perspektywę polską, po części lepiej zrozumieć to co dzieje się w ich kraju.

Książka ukazała się już na Węgrzech, czy będzie dostępna także w Polsce?

Książką została przetłumaczona na język węgierski i jest już dostępna na Węgrzech. Natomiast mam nadzieje, że niedługo też ukaże się w języku angielskim. Odbieramy w tej sprawie wiele telefon i po prostu jest ogromne zainteresowanie.

A gdzie polscy czytelnicy mogą znaleźć „Reformy »Dobrej Zmiany« w Polsce 2015-2019”?

W formie drukowanej książka ukazała się na razie tylko na Węgrzech, ale będzie publikowana w częściach na naszym portalu, na stronie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. W tej chwili udostępniliśmy już jeden z rozdziałów, kolejny pojawi się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Cała książka zostanie opublikowana w wersji węgierskiej, angielskiej oraz częściowo też w polskiej, do końca roku.

Książkę "Reformy »Dobrej Zmiany« w Polsce 2015-2019" Łukasza Kobeszki wydały Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka i Századvég Foundation.