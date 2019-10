Gdzie leży Lipsk? Wpadka Dulkiewicz na Twitterze

Aleksandra Dulkiewicz opublikowała wpis o "pokojowej rewolucji", która rozpoczęła się w Lipsku w 1989 roku, doprowadzając ostatecznie do upadku Muru Berlińskiego. Prezydent Gdańska opublikowała ten sam wpis w języku polskim i niemieckim. Oba jej posty zawierają jednak poważny błąd.

"30 rocznica pokojowej rewolucji w Lipsku, Gdańsk specjalnym gościem. Jestem szczęśliwa, że dzisiaj, kiedy nie dzieli nas żelazna kurtyna, gdy jesteśmy wolni i zjednoczeni we wspólnocie europejskiej, z dumą możemy powiedzieć o sobie: ich bin eine Europäerin, ich bin ein Europäer!" – napisała Aleksandra Dulkiewicz.

Problem w tym, że Lipsk nigdy nie był odgrodzony od Polski żelazną kurtyną... Wpadkę Dulkiewicz szybko wychwycił Rafał Ziemkiewicz.

"Pani prezydent, ale Lipsk to był w NRD. Po tej samej stronie »żelaznej kurtyny« co my" – zauważył publicysta "Do Rzeczy".