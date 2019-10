Szykuje się wielki skandal z udziałem Pawła Kukiza. Polityk bezprawnie korzystał z logo Kukiz'15?

Charakterystyczny logotyp ruchu Kukiz'15 stał się w 2015 roku symbolem nowej, antysystemowej siły w polskim parlamencie. Część logotypu stanowi litera "K" wpisana w kwadrat, która ma symbolizować znak "X" na karcie do głosowania. Podobnie jest ze sloganem "Potrafisz Polsko!".

Jak jednak informuje portal niezalezna.pl, znaki graficzne stworzone cztery lata temu przez dwóch artystów dla Pawła Kukiza i jego ruchu były wykorzystywane przez polityka bezprawnie. Po kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, ani Kukiz, ani żaden z jego współpracowników... nie zapłacił twórcom za używanie grafiki.

Autorami logotypu i grafiki ze sloganem ruchu Kukiz'15 są dwaj designerzy - Miłosz Lodowski i Miłosz Kozioł. Obaj na początku 2015 roku ściśle współpracowali z Kukizem, a Miłosz Lodowski był również rzecznikiem prasowym kandydata na urząd Prezydenta RP Pawła Kukiza. To on opracowywał również całą strategię komunikacyjną początkującego polityka, który uzyskał w wyborach prezydenckich trzecie miejsce i 21 proc. głosów.

We wrześniu 2015 roku obaj twórcy rozwiązali współpracę z Kukizem. Według ich relacji, od tego czasu lider Kukiz'15 posługuje się logotypem bezprawnie, bo nigdy nie zapłacił za jego używanie. Jak podkreślają graficy, starali się wielokrotnie załatwić sprawę polubownie.

"Gazeta Polska" dotarła do wysłanego 25 września 2019 roku na adres Pawła Kukiza "wezwania do zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz wskazania podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie autorskich praw majątkowych". Od września ruszyła na dobre kampania wyborcza. Przez cztery lata logotyp był wykorzystywany na gadżetach, ulotkach, plakatach, czy banerach. Ikona Kukiz'15 pojawiała się także na wiecach i konwencjach wyborczych Pawła Kukiza i jego formacji. Wszystko to - zdaniem autorów logotypu - było całkowicie bezprawne.

Twórcy domagają się zaprzestania używanie logotypu, ale także zadośćuczynienia - i to w kosmicznej kwocie. Lodowski i Kozioł żądają bowiem kwoty 500 zł za każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do sloganu "Potrafisz Polsko" i 600 zł za każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do logo "Kukiz'15". Biorąc pod uwagę fakt, że logo było używane dziesiątki tysięcy razy w różnej formie przez cztery lata, suma tej rekompensaty może być olbrzymia.

Ponadto twórcy domagają się od Kukiza, by oświadczył na stronie Facebook'owej ruchu Kukiz'15 oraz swoim prywatnym fanpage’u, że logo i slogan były wykorzystywane bez zapłaty, bez zgody i z naruszeniem praw autorskich. Chcą także od muzyka wykazu wszystkich osób, które korzystały bezprawnie z ich dzieła.

Jak pisze portal niezalezna.pl, Lodowski i Kozioł proponują Kukizowi jeszcze jedną szansę na zakończenie sprawy polubownie, dzięki czemu muzyk i polityk mógłby uniknąć zapłaty horrendalnego zadośćuczynienia. – Od samego początku byliśmy zwolennikami polubownego załatwienia sprawy. Niestety odnosimy wrażenie, że Paweł lekceważy artystów i samą sprawę traktuje mało poważnie, a trzeba przypomnieć, że ostatnie zmiany w prawie autorskim, w tym ACTA - utwierdzają artystów w prawie, zwłaszcza w sytuacji spornych a dotyczących praw autorskich – mówią artyści.

Dziennikarze portalu i "Gazety Polskiej" zauważają, że w ostatnim czasie ruch Kukiz'15 posługuje się innym logotypem, który przypomina ten z 2015 roku. Sporny symbol nie jest już eksponowany. W serwisie Wikipedia również widnieje nowe logo. Obie grafiki są podobne kolorystycznie i wyglądem czcionki. Brakuje jednak słynnej "kratki" z literą "K". Nowe logo pojawia się także na konwencjach i konferencjach prasowych z udziałem PSL.

Tygodnik i portal zwróciły się do polityków Kukiz'15 o wyjaśnienie swojego punktu widzenia i zajęcie stanowiska. Odpowiedź nie nadeszła.