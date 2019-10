Nobel dla Tokarczuk. Przypominamy tekst Krzysztofa Masłonia

Kto to jest klerk? Intelektualista, ale nie każdy. Klerk programowo odcina się od spraw bieżącego życia społecznego, a zwłaszcza politycznego, od sporów światopoglądowych, nie angażuje się w jakiekolwiek ideologie, poświęcając życie refleksji i kontemplacji. Jednak kto jest w dzisiejszym rozumieniu tego słowa intelektualistą? Często utożsamia się go z budzicielem sumień, kimś w rodzaju świeckiego kapłana. W praktyce chodzi o możliwie znanego naukowca, pisarza, ale i szeroko pojętego artystę, który na okrągło podpisuje protesty i apele, zabierając głos na każdy temat i przy każdej okazji. Robert Musil nazwał go celnie „intelektualnym zrzędą”, jako że zwykle jest „przeciw”, podkreślając wierność sobie i wysokim wartościom kultury. (...)

Klerkizm jako taki uznać wypada za utopię, choć przed laty doszukiwano się tej postawy w działaniach niektórych intelektualistów, szczególnie tych uprawiających krytykę. W Polsce zasłużył na to miano Karol Irzykowski. Niemniej Albert Camus, kiedy w 1957 r. wręczano mu Nagrodę Nobla, powiedział: „Epoka nie pozwala, abyśmy się nią nie interesowali. Pisarze wiedzą dziś o tym. Jeśli mówią, to są krytykowani i atakowani. Jeśli milczą, nauczywszy się skromności, to głośno wypomina się im milczenie”.

W dzisiejszej Polsce o milczeniu intelektualistów czy osób, które za takie się uważa lub też one same tak o sobie myślą, mowy nawet być nie może. Jak daleko sytuują się jednak od założeń klerkizmu?

Cały tekst można przeczytać poniżej: