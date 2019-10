Członek Komunistycznej Partii Polski na liście wyborczej SLD

"Jako członek Komunistycznej Partii Polski, dąży do stworzenia wspólnoty wzajemnie się wspierających obywateli dobrej woli" – tak Lewica opisuje na swojej stronie internetowej Lecha Fabiańczyka, który startuje z listy SLD do Sejmu. Kandydaturą chwali się w mediach społecznościowych także sama KPP. Zgodnie z artykułem 13. Konstytucji RP, "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu".

Lech Fabiańczyk startuje do Sejmu z listy SLD w okręgu nr 40 (Koszalin, Białogard, Kołobrzeg), z pozycji szóstej. Jak przedstawia go na swojej stronie internetowej Lewica, Fabiańczyk to "historyk i inżynier wojskowy, oraz znany koszaliński badacz historyczny (...). Dziennikarz-publicysta, a także scenarzysta, reżyser i twórca ponad 100 filmów paradokumentalnych. Autor wielu różnorodnych publikacji, przeważnie o charakterze refleksyjno-historycznym. Jest także inspiratorem i animatorem wielu akcji mających na celu podniesienie na wyższy poziom postaw obywatelskich i świadomości społecznej". Kandydaturę Fabiańczyka promuje też jego macierzysta partia, KPP. "Jedyny komunistyczny kandydat w wyborach parlamentarnych" – czytamy we wpisie na Facebooku. "W parlamencie chce się zająć tworzeniem sprawiedliwej polityki społecznej, chroniącej ludzką godność i podmiotowość oraz obroną prawdy historycznej" – przekonują komuniści w mediach społecznościowych. Do postu załączono cytat o słuszności ustroju komunistycznego. "Komunizm jest dążeniem do wprowadzenia w życie zasady „Każdemu według potrzeb, od każdego według jego możliwości. Czyż może być lepsza forma ustroju społecznego?" – czytamy. Komunistyczna Partia Polski istnieje od 2002 roku, obecnie liczy około 300 członków. Według artykułu 13. Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa". Czytaj także:

